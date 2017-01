Vamos a tener un muerto por culpa de las noticias falsas

Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.

Las llamadas ‘posverdades’ nos llevarán a la debacle si no reaccionamos como sociedad.

Aunque pueda sonar escandaloso y exagerado, la verdad es que no estamos lejos de una tragedia ocasionada por las noticias falsas, ese cáncer moderno del que la mayoría no ha tomado conciencia de su alcance y real complejidad.

En Colombia estamos plagados de noticias falsas. Esta semana se dijo que el asesino del recaudador de Transmilenio había sido dejado en libertado. Se anunció con indignación que el Palacio de Nariño tenía la bandera nacional a media asta por la muerte de Fidel Castro. Una foto, antigua, acompañaba la noticia falsa.

Y lo peor: este 2017 es un año preelectoral. No quiero imaginar la cantidad miedosa de noticias falsas que veremos durante la carrera a la presidencia del 2018. ¡Preparémonos!

¿Cómo evitar caer en este alud de contenido que miente y busca engañar? Es complejo. Lo primero que diría, eso sí, es que NUNCA, pero NUNCA crean las ‘noticias’ que vean en redes sociales. En especial si provienen de ‘medios’ desconocidos o incluso de alguno de esos que se autodenominan ‘independientes’ o ‘alternativos’, que bajo el rótulo de ‘contamos la verdad que otros no dicen’, es que disfrazan de verdad muchos rumores con intenciones oscuras.

Lo segundo, y ya que se supone que el periodismo se volvió ‘ciudadano’, es que cada uno de nosotros actúe como periodista y corrobore la información. Contraste, busque en medios tradicionales, confirme. Es fácil saber si una foto es falsa o vieja y está siendo usada parar engañar (dé clic derecho sobre la foto y luego ‘Buscar imagen en Google’).

Y finalmente, no comparta noticias de las que no tenga confirmación. No ayude a diseminar este cáncer que, lastimosamente, creo que hasta que no genere una tragedia, no será tratado por sociedad y autoridades con la seriedad que merece.

¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Cómo cree que se puede luchar contra las noticias falsas? Gracias por compartir esta nota y por sus comentarios. Los espero en mi perfil de Twitter y en mi cuenta de Instagram para que comentemos sobre este y otros temas.

