Triste navidad para Batuta

“Literalmente nos echaron, o pagas o te vas de la Fundación, Así de sencillo”. Ex integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá.

Es lamentable cuando se descubre el mal manejo institucional que tienen organizaciones admirables por su visión y misión, por ejemplo la Fundación Nacional Batuta.

Durante todo el año 2015 trabajé como periodista junior de Batuta. Era motivo de orgullo para mí conseguir mi primer trabajo formal sin haber terminado mi carrera, además de ganar más dinero que mis compañeros en medios de comunicación donde trabajan más de doce horas al día.

Sin embargo en once meses fui testigo de gritos, lágrimas, estrés y renuncias por la forma de liderazgo de la presidenta de la fundación, María Claudia Parias. El terror era, todavía lo es, la forma de liderar de Parias, recibir un llamado de su secretaria para ir a su oficina era preguntarse ¿A hora qué hice mal? Y salir muchas veces llorando y con ganas de renunciar, algunos sí lo hicimos.

Yo hubiera renunciado al tercer mes, pero me hice la promesa de aguantar el año por ser mi primer empleo además habían razones para lograrlo como la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá, ver casi a 100 jóvenes felices cada vez que ensayaban y romper de júbilo cuando su talento era reconocido con centenares de aplausos después de un concierto son cosas, como dice el comercial: Que no tienen precio.

Tristemente para Batuta el precio de la OSJMB es demasiado alto, y en verdad lo es, el funcionamiento de la orquesta es de aproximadamente 500 millones y por esta razón el lunes 19 de diciembre la orquesta ha dejado de existir… aunque los 500 millones son más difíciles de conseguir cuando se es negligente, un ejemplo es el siguiente caso contado por una integrante de la orquesta extinta.

La más reciente fue lo del festival de música clásica en Cartagena, el que es enero, nosotros a principios de este año, hicimos una “audición” para que la orquesta fuera invitada, nosotros pasamos esa audición fuimos invitados al festival, pero faltaba toda la parte económica, se suponía que la parte administrativa de batuta y de la fundación Salvi se encargaban de buscar los patrocinadores, pero llegaron el 6 de diciembre si no estoy mal, diciendo que no habían conseguido nada de apoyo para el viaje, cuando nosotros como orquesta pedimos explicaciones preguntando por el dinero que recogíamos en los conciertos, ellos nos dijeron que era para la manutención de la orquesta, y nos dijeron que éramos perdida para la fundación y que no aportábamos nada para la misma.

Soy testigo que muchas empresas privadas llamaban a Batuta solicitando a la Orquesta para presentaciones, en ocasiones gratis pero en otras con un pago. Sin embargo con pago o sin pago la fundación decía no. Otro ejemplo del mal manejo de la fundación era el sonido, en muchos conciertos se alquilaban equipos por valores altísimos y charlando con uno de los encargados me decía: “Con la alquilada del sonido para 8 o 10 conciertos Batuta podría tener su propio sonido, pero uno les dice y como uno no es nadie para ellos no ponen cuidado”.

El 2016 para los jóvenes que pertenecían a la OSJMB será el año en que su navidad se volvió amarga, y aunque no es una obligación de Batuta mantener la orquesta tampoco, como lo dice la ex integrante, era la manera de sacarlos.

“Nosotros como orquesta le entregamos mucho a la fundación, dábamos cualquier concierto al que nos mandarán, ensayamos muchas veces de domingo a domingo y festivos, No era la manera de sacarnos”

Después de 11 años de estar en la fundación ella se siente abandonada, y yo me atrevo a decir que usada y echada de la peor forma de un lugar que como su lema lo dice cree en el poder transformador de la música.

“Ya le entregué 11 años a la fundación, y me sacaron de esa manera, ahora terminaré la administración y mantendré mi trabajo que muchas veces puse en riesgo por seguir en la orquesta y terminaré la administración que me queda un semestre”

Los procesos de Batuta son admirables, pero su administración y ambiente corporativo no. Sólo espero que el cierre de la orquesta más representativa de Batuta no sea el comienzo del derrumbe que empezó , a mi parecer, cuando el sistema de orquestas más importante del mundo, el venezolano, firmó un convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y no con la red más grande de orquestas que tiene Colombia, Batuta.

PD: Es probable que esto nunca lo lea María Claudia Parias, pero también es probable que sí lo lee llame a una de sus amigas columnista en el espectador para que escriba una columna alabando el trabajo de la fundación. Lo hizo una vez y lo puede volver hacer. les dejo dicha columna.

http://www.elespectador.com/opinion/batuta-y-el-sistema-de-orquestas

