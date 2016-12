La magia rota de Hollywood #Lalaland

Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.

Cuando en 1910 se decide que el Distrito de Hollywood se integrara a Los Ángeles muy poco se dislumbraba del futuro que tendría esta zona como la ‘meca del cine’. Hoy es hogar de los estudios más poderosos del planeta y su nombre es sinónimo de cine comercial.

Cuentan que el famoso cartel que corona una de sus montañas surgió de un proyecto de urbanización llamado HollywoodLand. Al fracasar el proyecto la pequeña ciudad decidió quedárselo y ahora es símbolo de ella. De allí su nombre se convirtió en leyenda y es la materialización para todos los jóvenes que aspiran ingresar en el mundo de la actuación.

Aunque no se nombra en la cinta de la que le voy a a hablar, la presencia de Hollywood es obvia y el juego de palabras en el título debe ser prueba suficiente para dejar todo en lo implícito. La La Land (2016) es Hollywood así como Hollywood es Los Ángeles. Esta ciudad por abreviar es L.A. y así el círculo regresa al L.A. L.A. LAND… HOLLYWOODLAND.

El motivo de la anterior introducción es por el estreno de la película La la land en nuestro país a partir del 22 de diciembre. Esta cinta que puede ser clasificada como una comedia romántica llega a Colombia para mostrar con gran destreza que el musical no está muerto. Ejecutada de manera magistral por su director Damien Chazelle, mismo que ganó notoriedad el año pasado con Whiplash (2015), este filme nos lleva por el universo de dos jóvenes cuyos sueños deambulan por la actuación y el jazz.

Chazelle ya había demostrado que no le queda mal reseñar mundo de la música y en esta película deja muy alto el listón. El trabajo meticuloso dado a ambientación, música y fotografía han hecho que este relato se haya ido abriendo espacio para coronar varios de los premios del año que viene. Es verdad que el tema ayuda: cuando el cine habla del cine, el gremio suele escuchar y así lo han hecho con películas como El artista o Hugo y más recientemente Hail Caesar de los hermanos Coen y Café Society de Woody Allen.

La diferencia con estos dos exponentes es la maestría del director para encontrar el ‘tempo’ acorde para contar la historia. Uno de los aciertos que contribuyen a esto es la elección de los protagonistas de la trama: Ryan Gosling y Emma Stone. Los dos están en un punto alto de su carrera actoral y con este reconocimiento resultó muy acertado que Chazelle los haya recuperado para el mundo de la comedia. El género natural de Emma Stone es aquél y como en este caso la historia explota ese talento en su perfecta medida. Recordemos unos de sus stektch en Saturday Night Live y sus inicios en comedias adolescentes como Easy A.

Caso similar sucede con Gosling quien, pese a su actual rotulo como galán y tipo rudo de películas dramáticas, tiene un excelente registro cómico. Los directores parecen estar recordando los orígenes de este actor y este año lo vimos en la aceptable Dos tipos buenos junto a Russell Crowe. Para hacer un poco memoria, los inicios de Gosling en la actuación se remontan a la serie juvenil de las aventuras de Hércules, cuando aún era un adolescente flacucho.

La precisa elección del casting es parte del encanto que tiene La La Land, la química y empatía de Stone y Gosling es una de sus grandes cualidades y cuando se ve la cinta se nota cómo el director se esforzó por sacar todo lo que ellos le podían dar.

A partir del 22 de diciembre la invitación es clara y sin que me tachen de anticolombiano, deberían darse la oportunidad de ver este homenaje a la época dorada del musical de Hollywood. Claro, no todo es belleza y como ya nos mostró este director en Whisplash, los sueños en esta postmodernidad ya no son lo que eran y lo mas desconcertante, cumplirlos tampoco genera felicidad.

Más allá del trailer los quiero dejar con su banda sonora, perfectamente acoplada. Saldrán enamorados de la sala.

