La experiencia Wingo

Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.



Compartir post

Facebook

Twitter

Google

Email

whatsapp

Siempre será válido hablar bien de lo que nos gusta en nuestras redes sociales y canales de comunicación a los que tengamos acceso. Recomendar sitios de interés, productos o marcas a los que nos leen, puede ser beneficioso para otras personas que tal vez estén a punto de tomar una decisión de compra. En mi caso lo he hecho desinteresadamente en la mayoría de ocasiones (sobre todo en el tema de turismo y gastronomía); por eso hoy quise contar mi experiencia con Wingo, la nueva aerolínea de bajo costo que inició labores en Colombia el pasado 1 de diciembre de 2016.



La verdad es que esta empresa me salvó de irme a Cartagena por tierra a mi encuentro con el Buque Gloria. Apenas escuché de su lanzamiento en el mes de octubre ingresé a su página web, hice la cotización respectiva y conseguí pasajes a $80.000 trayecto. Después vino la preocupación que tiene todo viajero que usa este tipo de aerolíneas y es el tema del equipaje. Normalmente hay restricciones, pero afortunadamente Wingo permite una pieza de mano o morral de hasta 6kg y adicionalmente una maleta de hasta 10kg que debe ir en cabina, sin que esto genere un costo adicional al valor del pasaje que se cancele inicialmente. Creo que es la mayor ventaja que tienen ellos comparándola con otras empresas que manejan el denominado “low cost”.



Otro aspecto a favor es que los horarios en los que compré me resultaron muy buenos porque el vuelo en el que me fui me permitió estar muy temprano en la Heróica y devolverme en la noche pudiendo disfrutar así tres días completos, aprovechando más mis cortas vacaciones. Hablando ya de atención y cumplimiento, los horarios de despegue y aterrizaje superaron mis expectativas; si bien la puntualidad no depende solamente de la aerolínea, se portaron como un relojito suizo. Los aviones son Boeing 737-700 con capacidad para 142 pasajeros en cabina única (no hay primera clase), el sistema le asigna puesto aleatoriamente pero se puede escoger el puesto pagando entre diez mil y veinticuatro mil pesos. No dan bebidas ni alimentos pero se pueden comprar por unos precios módicos; las sillas son básicas pero cómodas teniendo en cuenta que las horas de vuelo no son muchas.





Me atrevo a recomendar esta nueva opción a los lectores porque mi experiencia con ellos fue satisfactoriamente agradable; como toda aerolínea no serán cien por ciento perfectos, pero sí garantizo que están comprometidos con el servicio al cliente (tema muy importante en caso de retrasos, reclamaciones, etc.). Como lo he dicho en el pasado, lean siempre la letra menuda cuando vayan a comprar tiquetes, porque todo lo que no esté especificado en el contrato tendrá un costo adicional (maleta adicional, impresión del pasabordo, escogencia del puesto). Si saben utilizar bien una aerolínea como Wingo, ahorrarán mucho y se evitarán muchas horas de viaje por tierra que podrán aprovechar con sus familias en vacaciones o si viajan por trabajo.



Finalmente les dejo los 15 destinos de Wingo para que vuelen bueno, bonito y barato (comprando con tiempo):

DESTINOS NACIONALES

Bogotá – Cartagena – Bogotá

Bogotá – San Andrés – Bogotá

Barranquilla – San Andrés – Barranquilla

Cali – San Andrés – Cali

Cartagena – San Andrés – Cartagena

DESTINOS INTERNACIONALES

Bogotá – Aruba – Bogotá

Bogotá – Caracas – Bogotá (A partir de marzo de 2017)

Bogotá – Cancún – Bogotá

Bogotá – La Habana – Bogotá

Bogotá – Ciudad de México – Bogotá

Bogotá – Panamá – Bogotá

Bogotá – Punta Cana – Bogotá

Bogotá – Quito – Bogotá

Cali – Panamá – Cali

Medellín – Panamá – Medellín

San José (Costa Rica) – Panamá – San José (Costa Rica)

(Visited 27.938 times, 10.325 visits today)